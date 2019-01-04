Spor Basınında Transfer Haberleri

FANATİK: Fenerbahçe'nin Tolgay ısrarıMİLLİYET: Lazio, Eljif'i istiyorFOTOMAÇ: Serdar'ın yerine BronnHÜRRİYET: G.

FANATİK: Fenerbahçe'nin Tolgay ısrarı



MİLLİYET: Lazio, Eljif'i istiyor



FOTOMAÇ: Serdar'ın yerine Bronn



HÜRRİYET: G. Saray Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya El İttihad'a verdi



POSTA: Resmen Başakşehir'de



TAKVİM: Gökhan Töre'ye aslan kancası



Buse Nur ARSLANOĞLU/ İSTANBUL,



Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken, kadrolarına takviye yapmak isteyen kulüpler 4 Ocak 2019'da başlayacak olan ara transfer tescil dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.



İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:



BEŞİKTAŞ



FANATİK: "Şener'i istiyorum"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'dan eski öğrencisi olan Şener Özbayraklı'nın tramsfer edilmesini istedi. Fikret Orman, takas formülüyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşecek.



"Chicharito'ya İspanyollar talip"



Uzun süredir Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Chicharito'nun talipleri artıyor. West Ham'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız forvete Valencia'nın yanı sıra Real Betis'in de teklif sunacağı öğrenildi.



MİLLİYET: "Benim suçum ne hiç bilmiyorum"



Beşiktaş'ta Antalya kamp kadrosuna alınmayan Gökhan Töre'nin yakın çevresine, "Şimdiye kadar ne parasal konularda sorun çıkardım, ne de hocama bir saygısızlık yaptım. Kampa neden götürülmedim ben de anlamadım" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Gökhan, sezonu Beşiktaş'ta tamamlamak isterken, kampa götürülmeyen isimlerden Tolga Zengin'in de ayrılığı düşünmediği öğrenildi.



FENERBAHÇE



MİLLİYET: Lazio, Eljif'i istiyor



İtalyan basını Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için Dortmund'un ardından Lazio'nun da devreye girdiğini yazdı.



FOTOMAÇ: Fener'e İtalyan bombacı



Kaliteli bir santrfor arayan Fenerbahçe, Southampton'un yıldızı Manolo Gabbiadini'nin peşine düştü. Forvet arkası ve kanat da oynayan 27 yaşındaki İtalyan futbolcu, uzaktan sert şutlarıyla biliniyor. Fenerbahçe'nin sürpriz transfer harekatı İtalyan medyası tarafından da duyuruldu.



"Bonservisini al gel"



Galatasaray ile yollarını resmen ayıran tecrübeli savunmacı Serdar Aziz'e Fenerbahçe bu mesajı yolladı: "Bonservisini al, gel."



"Balotelli Fener'e"



Kasımpaşa forması giyen Diagne'ye talip olan Nice'in bu transferin gerçekleşmesi halinde Balotelli'nin takımdan ayrılmasına izin verileceğini açıkladı. Fenerbahçe de gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler daha önce Balotelli için kiralama teklifi yapmıştı.



FANATİK: Fenerbahçe'nin Tolgay ısrarı



Fenerbahçe bir süredir gündeminde olan Tolgay Arslan'ın, Beşiktaş'ın devre arası kampına dahil edilmemesi sonrası yeniden düğmeye bastı. Tolgay için Ozan artı 1.5 milyon Euro teklif edildi.



GALATASARAY



HÜRRİYET: G. Saray Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya El İttihad'a verdi



Aslan, Suudi Arabistan ekibinin 9 milyon Euro'luk teklifini kabul etti. Rodrigues de 4.5 milyon Euro garanti ücreti kabul etti. Anlaşma gereği bonservis ücretinin yüzde 20'si PAOK'a gidecek.



FOTOMAÇ: Serdar'ın yerine Bronn



Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Belçika'nı Gent takımında oynayan Dylan Bronn'un peşine düştü. 23 yaşındaki Tunuslu futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.



MİLLİYET: Mangala'da sona doğru



Sarı-kırmızılıların stopere yapmayı düşündükleri takviye için ilk sırada yer alan Mangala konusunda Manchester City'den olumlu haber geldi.



TAKVİM: Gökhan Töre'ye aslan kancası



Galatasaray, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Gökhan Töre'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş'a takas teklifi yapması bekleniyor.



TRABZONSPOR



FOTOMAÇ: Trabzon'da Töre sesleri



Beşiktaş'ın kulüp bulmasını istediği Gökhan Töre, Trabzon'a haber göndererek gelmeye hazır olduğunu söyledi. Fırtına ise, "Bonservisini alırsan oturur konuşuruz" karşılığını verdi.



FANATİK: Fırtına gözünü ona çevirdi: Djedje



Kadrosuna en az 2 orta saha takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'da hedef Ankaragücü ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Brice Dja Djedje.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



POSTA: Resmen Başakşehir'de



Başakşehir, Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldızı Robinho için kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı yıldız da dün akşam sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Medipol Başahşehir'e transfer olduğunu duyurdu.



KASIMPAŞA



FOTOMAÇ: Diagne, Nice'e



Nice, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne'ye talip oldu.



BB ERZURUMSPOR



FOTOMAÇ: Dadaş'ın gözü Love ve Larin'de



Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş'tan Vagner Love ve Cyle Larin'le ilgilendikleri iddiaların, "İkisi de önemli isimler elbette isteriz ama kazandıkları ücretler de çok önemli. Bu rakamları karşılayamayız" dedi.



GÖZTEPE



FOTOMAÇ: Göz-Göz'de tango zamanı



Son olarak Medellin'de oynayan 30 yaşındaki golcü German Cano ile görüşmelerini sıklaştıran Göztepe, imza için geri sayıma geçti.



BURSASPOR



FANATİK: Bursaspor'dan Kerim hamlesi



Transfer tahtasını açmaya hazırlanan Bursaspor, transfer görüşmelerini de sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Kerim Frei için Başakşehir'e kiralama teklifi yapacak.

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