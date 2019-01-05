Spor Basınında Transfer Haberleri

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FANATİK: Kartal'dan çifte bombaFOTOMAÇ: Chelsea'den Fenerbahçe'ye HÜRRİYET: Alan, Antalya kampına yetişemiyorBuse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken, kadrolarına takviye yapmak isteyen kulüpler 4 Ocak 2019'da başlayacak olan ara transfer tescil dönemi...

FANATİK: Kartal'dan çifte bomba



FOTOMAÇ: Chelsea'den Fenerbahçe'ye



HÜRRİYET: Alan, Antalya kampına yetişemiyor



Buse Nur ARSLANOĞLU/ İSTANBUL,



Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken, kadrolarına takviye yapmak isteyen kulüpler 4 Ocak 2019'da başlayacak olan ara transfer tescil dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.



İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:



BEŞİKTAŞ



FANATİK: Kartal'dan çifte bomba



Siyah-beyazlılar, aradığı stoperi İtalya'da buldu. Milan'da forma giyen Cristian Zapata ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca yönetim, kaleci arayışlarına da son verdi. Kara Kartal, Fulham'a gönderdiği eski kalecisi Fabri'yi tekrar takıma kazandırmak için harekete geçti.



FOTOMAÇ: Mirin operasyonu



Hem stoper hem de sağ bek arayan Kartal, iki bölgede de oynayan PSV Eindhoven'dan Isimat-Mirin'i listesine kattı.



FENERBAHÇE



FANATİK: Tolgay'da sıkı pazarlık



Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'la bir süredir yakından ilgilenen Fenerbahçe, yıldız futbolcunun siyah-beyazlıların kamp kadrosuna alınmaması sonucu yeniden harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan artı 1,5 milyon Euro'luk teklifle Kartal'ın kapısını çaldı ve yanıt beklemeye başladı.



FOTOMAÇ: Chelsea'den Fenerbahçe'ye



Geçen hafta Londra'ya giderek Fabregas için Chelsea ile görüşen ali Koç'un aynı takımın Fransız santrforu Oliver Giruod'u kiralamak için de nabız yokladığı belirlendi.



"Emre'de yeni hamle"



Emre Mor'u kiralamaya çalışan Fenerbahçe, Celta Vigo'nun genç oyuncuyu bonservisiyle satmak istemesi üzerine, yeni bir teklif sunarak kiralama süresini 18 aya çıkaracak.



GALATASARAY



FOTOMAÇ: Garry'nin yerine Trezeguet



Galatasaray, Al İttihad'a sattığı Garry Rodrigues'in boşluğunu Kasımpaşalı Trezeguet ile doldurmak için kolları sıvası. Fatih Terim'in çok istediği Mısırlı yıldız için Kasımpaşa'ya cazip bir teklif sunulacak.



HÜRRİYET: Alan, Antalya kampına yetişemiyor



Çin Kulübü Guangzhou ile Dubai kampına katılacak olan Alan, burada hocasıyla görüştükten sonra imza atmaya gelecek.



FANATİK: Galatasaray'dan Ada çıkarması



Sarı-kırmızılılar, stoper transferi doğrultusunda Manchester City'den Mangala'yı gözüne kestirdi. İngiltere çıkarmasına hazırlanan Aslan'ın gündeminde City'den iki de genç yetenek var.



TRABZONSPOR



FANATİK: Trabzon'da Mbia geri dönüyor



Onazi sakatlanınca yerine ön libero aramaya başlayan Trabzonspor, eski oyuncusu Mbia'yı gündeme aldı. 32 yaşındaki oyuncunun, Toulouse'le bonservis sorununu çözmesi bekleniyor.



KASIMPAŞA



FOTOMAÇ: Kasımpaşa'dan transfer şov



Paşa, Sarpsborg ile Beşiktaş maçında 1 gol, 1 asist yapan 20 yaşındaki sol kanat Heintz ile 3.5, Stuttgart'tan sol açık Azad Toptik ile 2.5 yıllık imza attı.



GÖZTEPE



FANATİK: Göztepe'den Eren bombası



Göztepe, Galatasaray'da bileti kesilen Eren Derdiyok'a talip oldu. Yıldız golcünün menajeriyle hemen temas kurulurken, sarı-kırmızılılar bu transferde kesenin ağzını açtı.



DEMİR GRUP SİVASSPOR



FOTOMAÇ: Diabete yiğidoya



Fransızlar, kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 23 yaşındaki sol açık için önemli mesafe kat ettiğini yazdı. Malili futbolcu, sağ açık ve forvet de oynuyor.

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