Spor basınında yılın en çok konuşulanları belli oldu

Medya Takip Merkezi (MTM), sporda yılın en çok konuşulanlarını açıkladı.

MTM tarafından Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırlanan 2019 yılı medya raporuyla yıl boyunca spor dünyasında futbol takımı, futbolcu, teknik direktör ve yönetici kategorilerindeki en popüler isimler belirlendi.

Yazılı basın ve internet medyasında çıkan haberlerin derlendiği rapora göre, 2019 yılının en çok konuşulan takımı, 3 kupa kazanan Galatasaray oldu. Yönetici olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik adamlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcular kategorisinde ise Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz, spor basınında adı en çok geçen isimler olarak dikkati çekti.

Yılın en popülerleri

MTM'nin 4 bini aşkın gazete, dergi ve 10 binin üzerinde internet sitesinde yaptığı araştırmaya göre, 4 kategoride yılın en çok konuşulanları şöyle:

Takım:

1- Galatasaray: 953 bin 743

2- Fenerbahçe: 926 bin 433

3- Beşiktaş: 872 bin 647

4- Trabzonspor: 635 bin 570

5- Medipol Başakşehir: 421 bin 997

Yönetici:

1- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 103 bin 419

2- Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: 96 bin 420

3- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 66 bin 642

4- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 53 bin 428

5- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: 42 bin 671

Teknik direktör:

1- Fatih Terim (Galatasaray): 279 bin 869

2- Şenol Güneş (Beşiktaş-A Milli Takım): 182 bin 577

3- Ersun Yanal (Fenerbahçe): 164 bin 503

4- Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir-Beşiktaş): 138 bin 986

5- Ünal Karaman (Trabzonspor): 98 bin 576

Futbolcu:

1- Burak Yılmaz (Beşiktaş): 93 bin 693

2- Radamel Falcao (Galatasaray): 87 bin 293

3- Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir-Fenerbahçe): 80 bin 703

4- Mbaye Diagne (Galatasaray-Club Brugge): 76 bin 622

5- Fernando Muslera (Galatasaray): 65 bin 910