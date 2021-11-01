Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız - Son Dakika

"Hedefe odaklanmamız lazım" diyerek Kocaeli Büyükşehir Kağıt spor ve Öncüspor'un ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmuş sporcuları ile bir araya gelen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Olimpiyat ve dünya derecesi yapan sporcu sayımızı artırmak en önemli hedefimizdir. Önümüzdeki olimpiyatta derece yapma ihtimali bulunan sporcularımızı şimdiden hazırlamak gibi çok net bir çaba içerisine girmeliyiz" dedi. Kocaeli'ndeki derece elde etmiş sporcularla bundan sonra her fırsatta buluşacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Bugün sizlerle bir araya geldik. Bugünden sonra da şehrimizdeki diğer başarılı genç arkadaşlarımızla hasbihal edeceğiz. Gençlerimizi tüm büyük spor organizasyonlarına nasıl daha iyi hazırlarız bunun çabası içerisinde olacağız" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SONUNA KADAR YANINIZDADIR"

"Tabi bu hedefe ulaşmak için çok küçük yaşlardan itibaren hazırlık yapılması gereğini de biliyoruz" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Sizlerin içerisinde, olası şampiyonalarda derece yapacak kardeşlerimiz var. Bir çalışma programını hazırlamanız belki sadece bunu yapmanız bile olimpiyatlardaki derecemizin artmasına neden olacaktır. Kocaeli, sporun başkenti olacak bir kenttir. İki milyonluk bir şehrin içerisinden spor anlamında çok başarılı sporcular çıkar. Sizlerin başarılı olacağınıza inanıyorum. Bütün imkanlarımız sizlerindir. Daha sistematik bir şekilde bunu yapacağız. Sizler ilklersiniz. Sizden sonrakiler de daha başarılı olacaktır. Yeter ki disiplinli çalışmadan uzaklaşmayalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sonuna kadar sizin yanınızdadır" ifadelerini sarf etti.

"SADECE SPORTİF DEĞİL, AHLAKİ OLARAK DA ÖRNEK OLMALISINIZ"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal ile Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım'ın da yer aldığı birliktelikte, "Bu memleketin sizin gibi sporculara ihtiyacı var" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, "Hep birlikte bu memleketin bayrağını daha yükseğe taşıyacağız. Siz aynı zamanda bu memleketin birliği ve beraberliği için de çok kıymetli insanlarısınız. Bu milletin çok yüce değerleri var. İnsanlık aleminde temsil ettiğimiz değerler de çok kıymetlidir. Türk milletine yakışır bir şekilde spor hayatınıza devam etmenizi istiyorum. Ahlakınızla bu topluma ve nesillerimize örnek olmaya devam etmenizi sizden rica etmek istiyorum. Gençlerimiz sizleri rol model olarak kabul ediyor. Sadece sportif değil, ahlaki olarak da örnek olmalısınız" dedi.

"SPOR KENTİ KOCAELİ'Yİ SPORUN BAŞKENTİ DE YAPACAĞIZ"

2021 yılı içerisinde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında derece elde etmiş 40 sporcunun dilek ve temennilerini dinleyen Başkan Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak spor yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Spor alt yapısını geliştirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Bu bağlamda sporun nihai başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Spor kenti Kocaeli'yi sporun başkenti de yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.