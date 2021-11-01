Üye Girişi
Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız - Son Dakika

Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız

01.11.2021 11:06
Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız

"Hedefe odaklanmamız lazım" diyerek Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor ve Öncüspor'un ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmuş sporcuları ile bir araya gelen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.

"Hedefe odaklanmamız lazım" diyerek Kocaeli Büyükşehir Kağıt spor ve Öncüspor'un ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmuş sporcuları ile bir araya gelen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Olimpiyat ve dünya derecesi yapan sporcu sayımızı artırmak en önemli hedefimizdir. Önümüzdeki olimpiyatta derece yapma ihtimali bulunan sporcularımızı şimdiden hazırlamak gibi çok net bir çaba içerisine girmeliyiz" dedi. Kocaeli'ndeki derece elde etmiş sporcularla bundan sonra her fırsatta buluşacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Bugün sizlerle bir araya geldik. Bugünden sonra da şehrimizdeki diğer başarılı genç arkadaşlarımızla hasbihal edeceğiz. Gençlerimizi tüm büyük spor organizasyonlarına nasıl daha iyi hazırlarız bunun çabası içerisinde olacağız" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SONUNA KADAR YANINIZDADIR"

"Tabi bu hedefe ulaşmak için çok küçük yaşlardan itibaren hazırlık yapılması gereğini de biliyoruz" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Sizlerin içerisinde, olası şampiyonalarda derece yapacak kardeşlerimiz var. Bir çalışma programını hazırlamanız belki sadece bunu yapmanız bile olimpiyatlardaki derecemizin artmasına neden olacaktır. Kocaeli, sporun başkenti olacak bir kenttir. İki milyonluk bir şehrin içerisinden spor anlamında çok başarılı sporcular çıkar. Sizlerin başarılı olacağınıza inanıyorum. Bütün imkanlarımız sizlerindir. Daha sistematik bir şekilde bunu yapacağız. Sizler ilklersiniz. Sizden sonrakiler de daha başarılı olacaktır. Yeter ki disiplinli çalışmadan uzaklaşmayalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sonuna kadar sizin yanınızdadır" ifadelerini sarf etti.

"SADECE SPORTİF DEĞİL, AHLAKİ OLARAK DA ÖRNEK OLMALISINIZ"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal ile Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım'ın da yer aldığı birliktelikte, "Bu memleketin sizin gibi sporculara ihtiyacı var" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, "Hep birlikte bu memleketin bayrağını daha yükseğe taşıyacağız. Siz aynı zamanda bu memleketin birliği ve beraberliği için de çok kıymetli insanlarısınız. Bu milletin çok yüce değerleri var. İnsanlık aleminde temsil ettiğimiz değerler de çok kıymetlidir. Türk milletine yakışır bir şekilde spor hayatınıza devam etmenizi istiyorum. Ahlakınızla bu topluma ve nesillerimize örnek olmaya devam etmenizi sizden rica etmek istiyorum. Gençlerimiz sizleri rol model olarak kabul ediyor. Sadece sportif değil, ahlaki olarak da örnek olmalısınız" dedi.

"SPOR KENTİ KOCAELİ'Yİ SPORUN BAŞKENTİ DE YAPACAĞIZ"

2021 yılı içerisinde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında derece elde etmiş 40 sporcunun dilek ve temennilerini dinleyen Başkan Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak spor yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Spor alt yapısını geliştirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Bu bağlamda sporun nihai başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Spor kenti Kocaeli'yi sporun başkenti de yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız
Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız
Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız
Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız

Tahir Büyükakın, Kağıtspor, Olimpiyat, Kocaeli, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı 11:40 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç 11:05 Yetersiz diye gönderilen Allahyar, gol makinesine dönüştü! Satın alma ücreti çok gülünç Bakan'dan çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemelerine zam geliyor 10:55 Bakan'dan çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemelerine zam geliyor
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular 10:45 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi 09:54 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
11:39 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı
11:39 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı
10:59 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe
10:48 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor
10:44 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular
10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
10:33 İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu
10:29 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı
10:26 19 yaşındaki gururumuz, NBA'de yıldızlar karmasına karşı döktürdü
10:17 Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın görevi bırakıyor! İşte yerine geçecek isim Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın görevi bırakıyor! İşte yerine geçecek isim         
11:37
Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe         
11:00
Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:49
Kim olduğu bilinmiyor! Sır mezar, belediyenin yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı Kim olduğu bilinmiyor! Sır mezar, belediyenin yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı         
10:44
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı         
09:56
300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada         
09:20
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 11:46:17. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükakın: Şanlı bayrağımızı daha yukarılara taşıyacağız - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement