Son Dakika Haberleri: SPOR Başpehlivan Gürbüz, hamam geleneğini bozmadı
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Başpehlivan Gürbüz, hamam geleneğini bozmadı

10 dakika önce

SPOR Başpehlivan Gürbüz, hamam geleneğini bozmadıOlgal GÜLER EDİRNE (DHA) - Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan ve 6 yıl aradan sonra altın kemeri yeniden boynuna takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı.

SPOR Başpehlivan Gürbüz, hamam geleneğini bozmadı
Olgal GÜLER EDİRNE (DHA) - Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan ve 6 yıl aradan sonra altın kemeri yeniden boynuna takan Ali Gürbüz, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı.
Edirne'de gerçekleştirilen 658'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen senenin şampiyonu Orhan Okulu'yu yenerek şampiyon olan Ali Gürbüz, 'geleneksel hamam yürüyüşü' yaptı. Sarayiçi'nden faytona binip ayrılan Gürbüz, bir süre sonra faytondan inip yürüyerek kent merkezine ulaştı. Kent merkezinde vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Gürbüz, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda 6 kez rakiplerini dualı çayıra yatıran Gürbüz'ü bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı.
Selimiye Camii yanında bulunan Tarihi Mezit Bey Hamamı'na giden Gürbüz, köpük banyosu eşliğinde iki zorlu günün yorgunluğunu attı. Gürbüz, burada yaptığı açıklamada 2 gün boyunca savaşarak altın kemeri hak ettiğini belirtip kemeri aynı ismi taşıyan babası ve oğlu Recep Gürbüz'e hediye ettiğini söyledi. Öte yandan Gürbüz, 31 yıl önce başpehlivanlık şampiyonu olan babası Recep Gürbüz'ün o yıl aynı hamama gittiği için söz konusu hamamı tercih ettiğini söyledi.
SPOR Başpehlivan Gürbüz, hamam geleneğini bozmadı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:09 Kaynak: DHA
Edirne, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi! Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 01:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Başpehlivan Gürbüz, hamam geleneğini bozmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]