SPOR Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı - Son Dakika

SPOR Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı

Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladıPandemi sürecinde evde antrenman yaparak bireysel performanslarını koruyan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ile ikizi Turan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık için ilk kez kispet bağlayıp, çayıra çıkarak takım...

Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı

Pandemi sürecinde evde antrenman yaparak bireysel performanslarını koruyan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ile ikizi Turan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık için ilk kez kispet bağlayıp, çayıra çıkarak takım arkadaşlarıyla yağlı güreş yaptı. Pandemi sürecinde güreşi çok özlediğini vurgulayan İsmail Balaban, "Gerekli tedbirlerin alınıp, kontrollerin ardından sahaya çıkıp güreşlerin yapılmasını istiyoruz. Futbol yapılıyorsa güreş de yapılmalı" dedi.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır evlerinde bireysel antrenmanlar yaparak performansını korumaya çalışan pehlivanlar, yağlı güreş sezonu hazırlıkları için kispet bağladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan Antalyalı başpehlivan İsmail Balaban, ikizi Turan ve beraberindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü'nün 20 pehlivanı, Elmalı'da çayıra çıktı. Güreş sezonu hazırlıkları kapsamında ilk defa yağlı antrenman yapan başpehlivanlara cazgır Emin Ger, manileriyle moral verdi.

CAZGIR EMİN'DEN KORONAVİRÜS MANİSİ

Pehlivanlar, Kırkpınar cazgırlarından Emin Ger'in içeriğinde koronavirüs ile ilgili sözler yer alan manisiyle çayıra çıktı. Ger'in, "İnsanoğlu çıkar mı bilinmez bugünden yarına. Dünyaya diz çöktürdün, tarihi Kırkpınar'ın başpehlivanlarına diş geçiremezsin korona. Yiğitler meydanda sıralanmışlar davulun sesiyle hepsiyle coşa coşa güreşir. Yürürken pehlivan kollarını açar peşrev çeken eller havada uçar. Yiğitler rakibe koşa koşa güreşir" manisinin ardından pehlivanlar peşrev çekerek antrenmana başladı.

PEHLİVANLARA YOĞUN İLGİ

Başpehlivan İsmail Balaban, ikizi Turan ve diğer pehlivanlar, ısınma hareketlerinin ardından güreş yaptı. Güreş sezonuna hazırlıklarına başlayan pehlivanlar, her günü bireysel çalışma programları ile antrenman yapıp, haftada bir gün de çayırdaki yağlı güreşte taktik çalışacak. Elmalı'nın Yuva Mahallesi'ndeki çayırda antrenmanlarını yapan başpehlivanlara çevredeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Güreşseverler başpehlivanlarla fotoğraf çektirdi. İSMAİL BALABAN: GÜREŞİ ÇOK ÖZLEDİK

İsmail Balaban koronavirüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 3 ay düzenli antrenman yapamadığını ve evinde ikizi Turan ile çalıştığını belirtti. İlk yağlı antrenmanı gerçekleştirdiklerini ve antrenmanda güreşi özlediğini hissettiğini vurgulayan Balaban, "Güreşlerin yapılıp yapılmayacağı belli değil. Antrenman yapamadık. Önümüzü göremiyoruz. Bu süreç hepimizin moral ve motivasyonunu bozdu. Bu süreçte kardeşimle antrenman yaptığım için biraz şanslıyım. Çayıra ilk defa çıktık bu sezon. Takım arkadaşlarımla antrenmana başladık. Herkes yağlı güreşin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bizler de yeşil sahayı, güreşleri çok özledik. Seyirciyle buluşmayı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

'FUTBOL OYNANIYORSA GÜREŞLER DE YAPILSIN'

Er meydanıyla bir an önce buluşmayı arzuladığını anlatan Balaban, şunları söyledi:

"Kırkpınar güreşleri geçmişte savaşlarda, tüm zorluklarda aralıksız devam etmiş. Futbol müsabakaları başlıyor. Benim görüşüm futbol gibi yağlı güreşlerin de yapılması. Gerekli tedbirlerin alınıp, kontrollerin ardından sahaya çıkıp güreşlerin yapılmasını istiyoruz. Halk çok özledi. Futbol yapılıyorsa güreş de yapılmalı. Sadece Kurtdere, Elmalı ve Edirne'de güreş yapılmasın. Temmuz'un sonundan itibaren tüm güreşler Ekim sonuna kadar yapılsın. 2013 ve 2017'de Kırkpınar'da kemer kuşandım. Bu yıl da hedefim altın kemer kuşanıp sevenlerime mutluluk yaşatmak. Biz çalışmalarımıza işimize devam ediyoruz."

TURAN: HEDEFİMİZ İKİZLERİN FİNALİ

İsmail Balaban'ın ikizi Turan da pandemi sürecinde ikizi ile antrenman yapabildiği için kendini şanslı hissettiğini belirtti. Güreş sezonundaki tüm güreşlerin yapılmasını temenni ettiğini dile getiren Turan Balaban, "İkizimle hedefimiz başpehlivan olmaktı. Bu hedefimizi başardık. Bizim her zaman hedeflerimiz oldu. Hedeflerimize ulaşmak için çabaladık. Şimdiki hayalimiz, hedefimiz Kırkpınar'da ikiz başpehlivan olarak ilki başarıp, final yapmak. Kırkpınar'da ikizimle başpehlivan olarak finalde güreşmek istiyorum. Bu çok zor ama imkansız değil. Bunu başarmak istiyorum" dedi.

'KIRKPINAR 500 PEHLİVANLA YAPILSIN'

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise koronavirüs sürecinde güreş sezonu ve Kırkpınar hazırlıklarına başlayan pehlivanların uzun aradan sonra ilk defa yağlı antrenman yaptığına değindi. Kırkpınar Güreşleri'nin yapılıp, yapılmaması veya tarihi konusunda belirsizlik olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

" Türkiye'de 4 tane 3 günlük güreş var. Bunlar Kumluca, Kurtdere, Elmalı ve Edirne Kırkpınar güreşleridir. Bu güreşlerin yapılması fikri oluştu. Futbol karşılaşmaları başladıktan sonra değerlendirme yapılacak. 20 Ağustos'ta güreşler başlarsa Ekim sonuna kadar 15 civarında güreş yapılabilir. Hiç birisi olmazsa 4 güreşin kontrol altında yapılması planlanıyor. Geçen sene Kırkpınar'a 2 bin 500 güreşçi katılmış. Bu sene 500 pehlivan olsun. Seyirci sayısı da 3 bin civarında sınırlandırılsın. Güreşleri bu şekilde kontrol altında yapabiliriz. Bu görüş federasyonumuzda değerlendiriliyor. Temmuz ayının ikinci haftası gibi toplantı yapılacak." PEHLİVANLARIN MOTİVASYONU BOZULDU

2020 güreş sezonuna hazırlıkların yapıldığı dönemde pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren pehlivanların motivasyonunun olumsuz etkilendiğini dile getiren Aydın, "Başpehlivanlarımızda bile antrenman yaparken cansızlık oluyor. 6- 7 ay yağlı güreş sezonuna hazırlandılar sonra koronavirüs nedeniyle her şey iptal oldu. Moral bozuldu ama şimdi antrenmanlarla yeniden toparlıyoruz. Bundan sonra da Kırkpınar ve diğer güreşler yapılacak gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ELMALI GÜREŞLERİ'NE HAZIRLIK

Pehlivanların antrenmanını izleyen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 668'inci Yeşil Yayla Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti. Koronavirüs nedeniyle alınabilecek tedbirleri değerlendirdiklerini anlatan Öztürk, "Bu yıl ara vermeden güreşleri yapmak istiyoruz. Pehlivanlarımızın antrenmanları devam ediyor. Eylül'ün ilk haftası güreşlerimiz yapılacak gibi çalışıyoruz. Pandemi sürecini bitmesini diliyoruz. Eğer bu süreç devam ederse de pehlivan sayısını sınırlı belirleyip, tribünlerde sosyal mesafeye uyulabilecek güreşsever sayısıyla güreşleri yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

SPOR Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı

İsmail Balaban, Kırkpınar, Balaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı - Son Dakika

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