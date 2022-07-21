SPOR BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Analiz yapıp, müsabakaya hazırlandık - Son Dakika
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SPOR BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Analiz yapıp, müsabakaya hazırlandık

21.07.2022 11:29
SPOR BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Analiz yapıp, müsabakaya hazırlandık

BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Analiz yapıp, müsabakaya hazırlandıkİsmail AKKAYA - Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) - BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, "Sezonun yarısı bitti, 15 maç oynadık.

BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Analiz yapıp, müsabakaya hazırlandık

İsmail AKKAYA - Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA) - BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, "Sezonun yarısı bitti, 15 maç oynadık. Konyaspor ise yeni sezonu bekliyor ama oynadığı son 3 maça göre analiz yaptık ve müsabakaya hazırlandık." dedi.

Belarus temsilcisi BATE Borisov, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Konya'da Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Yarın Medaş Konya Büyükşehir Statı'nda oynanacak maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, "Taraftarımızın önüne çıkamadık. Stadımızda maçları oynamak istedik; ama durumlar maalesef böyle. Sezonun yarısı bitti, 15 maç oynadık. Konyaspor ise yeni sezonu bekliyor ama oynadığı son 3 maça göre analiz yaptık ve müsabakaya hazırlandık" dedi.

BATE Borisovlu oyuncu Danila Nechaev ise Konyaspor'u daha önce tanımadığını, eleme maçında eşleştikleri için araştırdıklarını belirterek, "Rakibimiz olunca analiz ettik ve eski maçlarını izledik. Türkiye'nin üçüncü takımı olduğunu öğrendik ve ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Güçlü bir takımla karşılaşacağımıza sevindik. Kendimize de bu maçla sınav yapmış olacağız" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Konyaspor, Konya, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Analiz yapıp, müsabakaya hazırlandık - Son Dakika

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