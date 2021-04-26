SPOR BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız - Son Dakika

SPOR BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız

26.04.2021 11:07

SPOR BB Erzurumspor Başkanı Düzgün İnşallah biz bu sene ligde kalacağızAhmet ATMACA GAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor'da başkan Ömer Düzgün, takımın önünde 4 maç daha olduğunu ve tüm maçları kazanarak ligde...

SPOR BB Erzurumspor Başkanı Düzgün İnşallah biz bu sene ligde kalacağız

Ahmet ATMACA GAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor'da başkan Ömer Düzgün, takımın önünde 4 maç daha olduğunu ve tüm maçları kazanarak ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Düzgün, deplasmanda aldıkları galibiyetin ligte kalma anlamında devam niteliğinde olduğunu ifade ederek, henüz galibiyet nedeniyle yaşadığı heyecanını yenemediğini ifade etti. Kendileri adına güzel bir galibiyet elde ettiklerini anlatan Düzgün, Süper Lig'de kalma anlamında bizim için devam galibiyetiydi bu maç. Bugünkü maçın hakemi Halis Özkahya'ya da çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakemler adaleti ortaya koyduğunda nelerin olabileceğini herkese gösterdi. Bu anlamda bundan sonraki tüm maçlarda da tüm hakemlere bunu örnek gösteriyorum. Tüm hakemlerin ligin kalan maçlarında dikkatli olmasını istiyorum. İnşallah biz bu sene ligde kalacağız. Bugüne kadar hep son dakikaya kadar ecel teri döktük, bugün de öyle oldu. Şimdiye kadar arkaya yaslanıp hiç maç izleyemedik. Bugün 3-1'den sonra tamam demeye başladık ama yine stresli oldu. Rakibi de tebrik ediyorum. Bugün Gaziantep belki de en hırslı futbolunu bize karşı oynadı. Keşke biraz daha hırssız oynasalardı. Rakibin hırsı, bizi 2'nci yarıda defansta da bıraktı. Ama arkadaşlarımız oyunu bırakmadı. Son dakikalarda yaşananların tarifi yok aslında. Ölüm kalım demek istemiyorum ama 2-0'dan 3-2'ye maçın gelmesi haliyle stres yapılıyor. Bizim puan kaybetme şansımız yok. Bir gol yesek neler olurdu düşünebiliyor musunuz Son 3 haftadır üst üste kazanıyoruz. Kalan 4 maçı da kazanmaya talibiz. İnşallah 4 maçın tamamını alacağız. Ben hocama, oyuncularıma ve teknik heyetime güveniyorum

SPOR BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız
SPOR BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız
SPOR BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız
SPOR BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR BB Erzurumspor Başkanı Düzgün: İnşallah biz bu sene ligde kalacağız - Son Dakika


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