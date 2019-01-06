Spor Bb Erzurumspor'da Hazırlıklar Sürüyor
1 saat önce
Spor BB Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyorOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, günü akşam saatlerinde yaptığı idmanda tamamladı.
Spor BB Erzurumspor
'da hazırlıklar sürüyor
Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA (DHA
) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek
'te sürdüren, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, günü akşam saatlerinde yaptığı idmanda tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, idmana koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman dar alanda yapılan pasla devam etti. Minyatür kalede yapılan maçın ardından idman taktik çalışma ile son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:47 Kaynak: DHA
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