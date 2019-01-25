Son Dakika Haberleri: Spor Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Başladı

Spor Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Başladı

1 saat önce

Spor Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası başladıErkan ALTUNTAŞAKSARAY (DHA) ?BEDENSEL Engelliler Türkiye Yüzme Türkiye Şampiyonası Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda başladı.

Spor Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Başladı, System.String[]
Spor Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı

Erkan ALTUNTAŞAKSARAY (DHA) ?

BEDENSEL Engelliler Türkiye Yüzme Türkiye Şampiyonası Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda başladı. 3 gün sürecek şampiyonaya 40 kulüpten 169 sporcunun katılıyor.

Şampiyonada Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'da mücadele ediyor. Şampiyona serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde yapılıyor.

Şampiyonada mücadele eden Milli Sporcu Sümeyye Boyacı, hedeflerinin Malezya ve Tokyo'da düzenlenecek şampiyonalarda Türk Bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

Boyacı, Dönemin ilk yarışına giriyoruz. Birazdan ilk yarışımı yapacağım. İnşallah yine birinci olacağım. Haftanın nerdeyse her günü çalışıyoruz. Bu bizim için yorucu bir süreç ama sonrasında eğer Malezya 2019 dünya şampiyonasında bayrağımızı tekrar dalgalandırıp istiklal Marşımızı okutabilirsek bunların hepsi yorgunluklar, acıların hepsi unutulacak şeyler. Yakında hedefimiz olan Malezya ve önümüzde 2020 Tokyo Olimpiyatları, paralimpik oyunlar. İnşallah ülkemize ilk defa yüzmede olimpiyat şampiyonu olan şu ana kadar kimse olmamıştı. Ben ilk olmak istiyorum dedi.

ENGELİMİ DEĞİL YETENEĞİMİ GÖR

Sümeyye Boyacı söyle devam etti 27 Ocak'ta Türkiye'nin beni tanıdığı sırt üstü yarışım var Pazar günü inşallah küçük çocuklarımız ve diğer herkesinde destekleri ile yine birinci olacağım. Ayriyeten bir çok vatandaşımıza da örnek olup spora başlatırız. Azimlerini tekrar kazanabilmeleri adına burada yarışıyoruz ve kendimizi gösteriyoruz. Engelimi değil yeteneğimi gör bu kulvarda benimde yerim var dedi.

Sümeyye Boyacı'nın antrenörü Mehmet Bayrak ise şöyle dedi Uzun zamandır bedensel engelli yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Sümeyye ile uzun yılardır beraber çalışıyoruz.Buraya kadar çok önemli başarılar elde ederek geldik. Bu noktadan sonra çalışmalarımıza aynı hızla devam etmeyi düşünüyoruz. Dünya şampiyonası ve sonrasında Avrupa ve olimpiyatlara bu başarıyı sürdürmek istiyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

DHA, Türkiye, Spor
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