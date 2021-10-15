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Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı

15.10.2021 11:28
Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı

FIBA EuroCup Women D Grubu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk oldu.

FIBA EuroCup Women D Grubu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar rakibine 84-57 mağlup oldu.

Salon: Ankara ETÜ Spor Salonu

Hakemler: Martin Kucirek (Çekya), Mladen Lucic (Karadağ), Petr Blahout (Çekya)

Nesibe Aydın: Jessica Thomas xx (4), Katsiaryna Snytsina xx (15), Kamile Nacikkaite xxx (16), Harika Gözde Eldaş xxx (17), Alaina Coates xxx (16), Gülşah Duman xx (5), Hülya Çoklar xx (8), Meltem Yıldızhan x (3), Merve Uygül x,

Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova xx (6), Zeynep Öykü Kalbisağde xx, Derin Yaya xx, Brook Williams xxx (26), Egle Sventoraite xx (9), Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç (2), Helin Boybeyi xx (5), Japreece Dean xx (9)

Periyotlar:

1. Periyot: 15-21 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 36-36 (Berabere)

3. Periyot: 62-48 (Nesibe Aydın lehine)

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı
Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı

basketbol, Kayseri, Karadağ, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı - Son Dakika
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