Son Dakika Haberleri: Spor bellona kayseri basketbol'un yeni transferi kübra, sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Güncel Spor bellona kayseri basketbol'un yeni transferi kübra, sağlık kontrolünden geçti

Spor bellona kayseri basketbol'un yeni transferi kübra, sağlık kontrolünden geçti

48 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kübra, sağlık kontrolünden geçtiİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un Beşiktaş TRC İnşaat'tan transfer ettiği Kübra Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kübra, sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un Beşiktaş TRC İnşaat'tan transfer ettiği Kübra Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti.

Son 3 sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kübra Siyahdemir, 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol için ter dökecek. Sağlık kontrolünün ardından açıklama yapan Kübra, "Buraya geldiğim için heyecanlıyım. Bellona Kayseri Basketbol, ligin önemli takımlarından biri. Burada olduğum için mutluyum. Başantrenör Ayhan Avcı ile geçmiş senelerde milli takımlarda çalışmıştık, birbirimizi tanıyoruz. Avrupa ve ligde bizi zorlu bir süreç bekliyor. Bunun farkındayız. Çalışıp, elimizden geleni yapacağız" dedi.

Spor bellona kayseri basketbol'un yeni transferi kübra, sağlık kontrolünden geçti

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:07 Kaynak: DHA
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