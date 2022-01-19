SPOR Berna Gözbaşı: Hedefimiz ilk 10 takım arasına girmekti - Son Dakika

SPOR Berna Gözbaşı: Hedefimiz ilk 10 takım arasına girmekti

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim hedefimiz ilk 10 takım arasına girmekti. Aşağılarda değil yukarılarda mücadele eden bir takım olma yolunda buralara gelebildik" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında sahasında Yukatel Kayserispor sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "5 maçtır yenilmiyorduk, 6 maça tamamladık. 12 maçtır yenilmeyen Başakşehir'i yendik. Bu bizim takımın gücünü gösteriyor. Oldukça fazla eksiğimiz vardı. Abdulkadir Parmak, ilk maçı olmasına rağmen mükemmel oynadı. Diğer transferler de aramıza katıldığında takımın gücüne güç katacaklar. Büyük bir takım, büyük bir aile olduk. Taraftarımız sürekli yanımızda. Bu birlik ve beraberliği bozmadan hedeflerimize adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun. Kasımpaşa maçı için takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

"İNŞALLAH DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Sözlerini sürdüren Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Bizim hedefimiz ilk 10 takım arasına girmekti. Aşağılarda değil yukarılarda mücadele eden bir takım olma yolunda buralara gelebildik. Her anlamda zor süreçler. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Zaman zaman yol kazaları olacaktır. Bu futbol: yenmek, yenilmek ve berabere kalmak var. Önemli olan mücadele eden birbirlerinin eksiğini hissettirmeyen aile ruhunu kaybetmeyen takım olabilmek. Takıma bu ruhu veren teknik ekibimze ve teknik direktörümüz hikmet Karaman'a teşekkür ediyorum. İnşallah hep böyle güzel haberleri paylaşarak gideriz."