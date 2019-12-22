Spor berna gözbaşı şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz - Son Dakika
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Spor berna gözbaşı şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz

6 saat önce

SPOR Berna Gözbaşı Şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruzİlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA)-'SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Akıllı transferler yapmak istiyoruz.

SPOR Berna Gözbaşı Şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz

İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA)-

'SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Akıllı transferler yapmak istiyoruz. Geçmişte yapıldığı gibi şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Başakşehir'e 4-1'lik sonuçla mağlup olduğu karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Berna Gözbaşı, Biz üzüldük, Medipol Başakşehir'i kutluyorum dedi.

Gözbaşı açıklamasında, Gençlerimizi de kutluyorum, onlar da her maçta güzel mücadele ediyorlar. Takımımız maça yanlış başladı. 10 dakika sonra yanlıştan dönüldü. Bu arada da gol yemiş olduk. Bundan sonra artık sezonun devre arasına konsantre olduk. Yapacağımız transferlere odaklandık. Akıllı transferler yapmak istiyoruz. Geçmişte yapıldığı gibi şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz. Çünkü bu durum benim canımı çok yakıyor. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz. 5-6 mevkiiye takviye yapmak için görüşmelerimiz devam ediyor şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU'NDAKİ ARKADAŞLARDAN DESTEK İSTİYORUM

Başkan Gözbaşı açıklamasının devamında şunları söyledi

Şu ana kadar belediyemizden gelen bir destek var, sponsorluk anlamında. Ancak banka bunu geçmişteki bir teminata saymak istiyor. Kendi yönetim kurulumdan destek istiyorum. Şu anki krizi herkes biliyor. Sadece maçlara gelip gitmek yönetim kurulu üyesi olmanın gerekliliği değildir. Herkes bu gerçeği kabul etmeli, bu gerçeğin içinde olmak istiyorsa taşın altına elini koymalıdır. Aksi taktirde kimsenin Yönetim Kurulu'nda poz vermesine gerek yok. Gerçekleri görmek gerekiyor. Bir çok takımda olduğu gibi bizim takımda da maddi sorunlar sonuna kadar gelmiştir.

KAYSERİSPOR YOK OLURSA HİÇ KİMSE HİÇ BİR ŞEY ALAMAZ

Süper Lig'in ilk kadın Başkanı olan Gözbaşı ayrıca, Burada 'o yaptı, bu yaptı'nın peşinde değilim. Geçtiğimiz 1 senede takım yönetilememiştir. Hiç bir futbolcu alacağını alamamıştır. Her gün 5-6 tane dava geliyor. Bunlarla baş etmeye çalışıyorum. Bu arada UEFA'dan dava açanlar, TFF aracılığı ile dava gönderen arkadaşlar da bilsin ki Kayserispor yok olursa hiç kimse hiç bir şey alamaz diyerek sözlerini tamamladı.

Spor berna gözbaşı şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:25 Kaynak: DHA
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