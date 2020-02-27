Spor beşiktaş alanya'da kampa girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş alanya'da kampa girdi - Son Dakika

Spor beşiktaş alanya'da kampa girdi

6 saat önce

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya'ya gelerek otelde kampa girdi.

SPOR Beşiktaş Alanya'da kampa girdi

Burcu MUTLU - Engin ANAK/ ALANYA(Antalya), (DHA) - Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya'ya gelerek otelde kampa girdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ise Alanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle buluştu.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip akşam üzeri özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Karayoluyla kalacağı otele gelen Beşiktaş kafilesi, çiçeklerle karşılandı. Otelde maç saatine kadar kampa girecek olan takımını, Beşiktaşlı taraftarlar otele girişinde ve yolda coşkuyla karşıladı.

BAŞKAN ÜYELERİ ZİYARET ETTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Gazipaşa'da uçaktan iner inmez Alanya merkezinde bulunan Alanya Beşiktaşlılar Derneği'ne giderek ilçe yönetimiyle bir araya geldi. Başkana yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın eşlik ettiği buluşmada Ahmet Nur Çebi, ilçede Beşiktaş adına yapılan etkinlikler hakkında yönetimden bilgi aldı.

Spor beşiktaş alanya'da kampa girdi

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:14 Kaynak: DHA
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