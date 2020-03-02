Spor beşiktaş, ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor beşiktaş, ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

16 dakika önce

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladıSakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün oynaması zorAli DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi.

Spor beşiktaş, ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün oynaması zor

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanın ilk bir saati kondisyon çalışmasıyla geçti. Futbolcular bu bölümde koşu, kuvvet ve dripling çalışması yaparken ikinci bölümde topla çalıştı. Pas organizasyonundan sonra yapılan 3 takımlı turnuva maçlarının yer aldığı çift kale ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılarda salonda çalışan Boateng ve sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Gökhan'ın Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Beşiktaş yarın yapacağı idman ile Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

Gökhan Gönül, Ankaragücü, Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:12 Kaynak: DHA
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