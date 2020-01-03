Spor beşiktaş, antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş, antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika

Spor beşiktaş, antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

6 saat önce

SPOR Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

SPOR Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Spor beşiktaş, antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Beşiktaş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:32 Kaynak: DHA
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