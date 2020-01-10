Spor beşiktaş, antalya kampını altınordu maçıyla tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş, antalya kampını altınordu maçıyla tamamladı - Son Dakika

Spor beşiktaş, antalya kampını altınordu maçıyla tamamladı

6 saat önce

SPOR Beşiktaş, Antalya kampını Altınordu maçıyla tamamladıBeşiktaş - Altınordu 2-2Lens sakatlanarak oyundan çıktıAli DANAŞ ANTALYA (DHA) - Beşiktaş, Antalya'nın Belek bölgesinde yaptığı 2'nci devre hazırlık kampının son hazırlık maçında Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

SPOR Beşiktaş, Antalya kampını Altınordu maçıyla tamamladı

Beşiktaş - Altınordu 2-2

Lens sakatlanarak oyundan çıktı

Ali DANAŞ ANTALYA (DHA) - Beşiktaş, Antalya'nın Belek bölgesinde yaptığı 2'nci devre hazırlık kampının son hazırlık maçında Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı sahaya; Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Diaby, N'Koudou ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkarken, sakat olan Ljajic ve grip olan Elneny maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş, 8'inci dakikada Lens ile 1-0 öne geçerken hemen 2 dakika sonrasında gözüne güneş gelen Karius, Ufuk Budak'ın ortasını elinden kaçırdı ve skor 1-1'e geldi. Altınordu, etkili futbolunu sürdürürek 24'üncü dakikada Hüseyin ile 2-1 öne geçti. Burak Yılmaz, 35'inci dakikada serbest vuruştan attığı golle ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi. İkinci devrede oyuncu değişiklikleriyle beraber oyunun temposu düştü ve her iki takım da gol atma başarısını gösteremeyince mücadele 2-2 sona erdi.

LENS SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında siyah beyazlılar Lens'in sakatlığı ile sarsıldı. Mücadelenin 64'üncü dakikasında depar atarken bir anda sağ üst arka baldırını tutarak kenara gelen Hollandalı oyuncu, oyundan alındı ve yerine Güven Yalçın girdi. Hollandalı oyuncunun kesin durumunun yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı açıklandı.

Altınordu maçı ile birlikte Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş, bu gece özel uçakla İstanbul'a dönecek ve Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Spor beşiktaş, antalya kampını altınordu maçıyla tamamladı

Altınordu, Beşiktaş, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Guilherme ile görüştüğünü açıkladı
İbra edilmeyen Fikret Orman: Bu iş beni çok üzdü Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler

Son Dakika Haberleri
01:36 Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar - Son Dakika
01:34 Düzce uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı, polis ve 2 şüpheli yaralandı - Son Dakika
01:34 Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması - Son Dakika
01:29 Kırklareli lüleburgaz'da silahlı kavga 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika
01:29 Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 01:44:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor beşiktaş, antalya kampını altınordu maçıyla tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]