Son Dakika Haberleri: Spor Beşiktaş, Antalya'ya Geldi

Spor Beşiktaş, Antalya'ya Geldi

1 saat önce

Spor Beşiktaş, Antalya'ya geldiAslı DURAN - Semih ERSÖZLER ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İstanbul'daki antrenmanın ardından özel uçakla Antalya'ya geldi.

Spor Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Aslı DURAN - Semih ERSÖZLER ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İstanbul'daki antrenmanın ardından özel uçakla Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor'la karşılacak. Siyah beyazlı ekip bugün kendi tesislerinde yaptığı son antrenmanın ardından özel uçakla Antalya'ya geldi. Beşiktaş kafilesini taşıyan özel uçak saat 17.00'de Antalya Havalimanı'na indi. Beşiktaş takımını karşılamak için havalimanında bir grup taraftar da hazır bekledi. Taraftarların tezahüratlarla karşıladığı oyuncuların çıkışı sırasında polis ekipleri güvenlik koridoru oluşturdu. Cezalı olan Burak ve Quaresma kadroda yer almazken siyah beyazlı takımın yeni transfer Shinji Kagawa da Antalya'ya geldi. Taraftarlar takım otobüsüne binen teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi.

Beşiktaş kafilesi takım otobüsüne binerek konaklayacağı otele gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:22 Kaynak: DHA

Spor
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