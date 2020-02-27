Spor beşiktaş, antalya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş, antalya'ya geldi - Son Dakika

Spor beşiktaş, antalya'ya geldi

6 saat önce

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldiYücel BULUT / GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi.

SPOR Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Yücel BULUT/ GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kente geldi. Saat 17.45'te Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesini, siyah-beyazlı bir grup taraftar karşıladı. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet uçaktan indikten sonra otobüsle çıkış noktasına kadar getirildi. Burada taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde otobüse binen futbolcular, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Takım daha sonra otobüsle Alanya'ya doğru yola çıktı.

Spor beşiktaş, antalya'ya geldi

Aytemiz Alanyaspor, Gazipaşa, Beşiktaş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak
Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, Beşiktaş iddialarını yalanladı Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 01:42:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor beşiktaş, antalya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]