Spor beşiktaş asbaşkanı kocadağ: beşiktaş bugünden itibaren masaya yumruğunu vurdu mu, yıkıp geçecek - Son Dakika

SPOR Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş bugünden itibaren masaya yumruğunu vurdu mu, yıkıp geçecek

'Yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız'

'Teknik direktör konusu bu hafta netleşir'

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ sezonun genelinde maçları yöneten hakemler konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, 'Hakemler konusunda çoğu zaman sorunlar yaşadık. A'dan Z'ye tüm hakemler. Çünkü ben bizim için adaletli maç yöneten hakem çok az gördüm, özellikle bu sezon, son haftalarda. En iyisi de geldi, Türkiye'nin gururu denilen hakem de geldi. Onun da yaptıkları ortada, bugünkü hakemin de yaptığı ortada. Milyonlarca taraftarın hakkını nasıl ödeyecekler' dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe'ye Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, karşılaşma sonunda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Hüseyin Göçek'i eleştiren Kocadağ, 'Hakemler konusunda çoğu zaman sorunlar yaşadık. A'dan Z'ye tüm hakemler. Çünkü ben bizim için adaletli maç yöneten hakem çok az gördüm, özellikle bu sezon, son haftalarda. En iyisi de geldi, Türkiye'nin gururu denilen hakem de geldi. Onun da yaptıkları ortada, bugünkü hakemin de yaptığı ortada. Milyonlarca taraftarın hakkını nasıl ödeyecekler. Yediğimiz ikinci golde kuralla alakalı topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz. Maçın başında Diaby'ye yapılan hareket, VAR da uyarmıyor bunu. Taraftarımızı da anlıyorum. Biz de her hatta ağlama, sızlama, öyle bir kültürümüz de yok. Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra, bugünden itibaren masaya yumruğunu vurdu mu, yıkıp geçecek artık. Gerekli şeyleri biz yapıyorduk ama demek ki yeterli gelmedi. Bizim de farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Biz bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Bu oyunu yapanlara karşı bu oyunu bozmak için gerekli müdahaleleri yaparız. Kural hatasıyla ilgili başvurumuzu yaparız. Kural hatası varsa ki herkes öyle söylüyor. Federasyon ne yapacak, MHK ne yapacak, kuralı bilmeyen hakemiyle alakalı' ifadelerini kullandı.

'TEKNİK DİREKTÖR KONUSU BU HAFTA NETLEŞİR'

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmalarının planlarında olmadığını belirten Kocadağ, "Beşiktaş da plansız değil. Bu karar alınırken belli plan yapıldı. Bizim aklımızda bazı isimler var, son noktaya geldiğimiz zaman bu hafta içinde netleşir. Yarın da bitebilir, salı da bitebilir, dönünce yönetim kurulu olarak değerlendiririz, hali hazır adaylar içerisinde hangisi Beşiktaş'a katkı sağlayacaksa onu seçeriz." diye konuştu.