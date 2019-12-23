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Spor beşiktaş başkanı çebi bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız - 2
6 saat önce
SPOR Beşiktaş Başkanı Çebi Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız - 2.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:06 Kaynak: DHA
SPOR Beşiktaş Başkanı Çebi Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız - 2
Son Dakika Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı! Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi! Mohamed Elneny, Milan'a önerildi!