Spor beşiktaş başkanı fikret orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi
1 saat önce
SPOR Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
SPOR Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi
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