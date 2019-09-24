Son Dakika Haberleri: Spor beşiktaş başkanı fikret orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi
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Spor beşiktaş başkanı fikret orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi

1 saat önce

SPOR Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi.

SPOR Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi

Spor beşiktaş başkanı fikret orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi

Fikret Orman, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
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