Son Dakika Haberleri: Spor beşiktaş, braga maçı için portekiz'e hareket etti
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş, braga maçı için portekiz'e hareket etti

Spor beşiktaş, braga maçı için portekiz'e hareket etti

7 saat önce

SPOR Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e hareket ettiAnıl UÇAN / İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Portekiz'e hareket etti.

SPOR Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e hareket etti

Anıl UÇAN/ İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Portekiz'e hareket etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisine ayrılan özel bir uçakla Portekiz'in Porto şehrine hareket eden siyah-beyazlılar, Porto'dan karayolu ile Braga'ya geçecek. Beşiktaş'ın kafilesinde Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül yer almadı. Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik maç kadrosu şu şekilde:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin.

Spor beşiktaş, braga maçı için portekiz'e hareket etti

Beşiktaş, Portekiz, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:04 Kaynak: DHA
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