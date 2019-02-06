Son Dakika Haberleri: Spor Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Spor Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüLjajic korkuttuAtiba antrenmanda yer almadıKaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ljajic korkuttu

Atiba antrenmanda yer almadı

Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdikleri toplantı sonrası antrenmana başladı. Orta alanda pas çalışması ve koşu antrenmanı yapan Beşiktaşlı oyuncular, daha sonrasında ise iki gruba ayrılarak top kapma çalışması gerçekleştirdi. Siyah beyazlı futbolcular ardından tam sahada çift kale maç yaptı.

ATIBA ANTRENMANDA YER ALMADI

Şenol Güneş'in öğrencileri, antrenmanın son bölümünde ise üç gruba ayrıldı ve yarım sahada çift kale maç çalışması gerçekleştirdi. Yapılan mini turnuvayı Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Mustafa Pektemek, Domagoj Vida ve Shinji Kagawa'nın yer aldığı yeşil takım kazandı. Salonda yenileme çalışması yapan Atiba ise antrenmanda yer almadı.

LJAJIC KORKUTTU

Öte yandan antrenmanın son bölümünde bir pozisyonda Adem Ljajic yerde kaldı. Saha içinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen oyuncu ardından kenarda bekleyen takım arkadaşlarının yanına gitti.

Ayrıca idmanı, Siirt Beşiktaşlılar Derneği ile gelen 45 çocuk da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:37 Kaynak: DHA

DHA, Bursaspor, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı

Forma Şansı Bulamayan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye İsyan Etti Galatasaray ve Hatayspor'dan Talat Terim İçin Pankart
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 21:22:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]