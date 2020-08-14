SPOR Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girdi - Son Dakika

SPOR Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girdi

SPOR Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girdiAdnan KARABULUT / BOLU, (DHA) - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesinde Bolu'da kampa girdi.

SPOR Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girdi

Adnan KARABULUT/ BOLU, (DHA) - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesinde Bolu'da kampa girdi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesi Bolu Dağı'nda bulunan otelde kampa girdi. Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde 15'i sporcu olmak üzere toplam 25 kişilik ekip, kamp yaptıkları otelde akşam antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde açıklama yapan başantrenör Burak Bıyıktay, "Genç bir takım kurduk. Türk Milli Takımı'nı oluşturacak kemik kadro ile kadromuzu oluşturduk. Bolu'da yaptığımız kamp, bir arada kaynaşma kampı. Tanışma ve kaynaşma temposu içindeyiz. Hem takım olarak hem de teknik heyet olarak kaynaşma içerisindeyiz. Güzel gidiyor. İlk öncelikli hedefimiz oyuncuları daha da yukarıya çıkarmak. Bu esnada da takım olarak maç kazanan bir takım olmak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise çok daha uzun vadede oyuncuları hem milli takım için hem de Beşiktaş için kadromuzu oluşturmak ve şampiyonluğa ulaşmak. 20 yaş ortalamalı bir takımız. Çok genç bir takımız. Zamana ve desteğe ihtiyacımız var" dedi.

"TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Burak Bıyıktay, transfer yapmayacaklarını açıklayarak, "Bizim bütün kadromuz bu. Transfer yapmayacağız. 3 yabancı ile oynama kararı almıştık. 5 yabancı oyuncu olduğu halde biz 3 yabancı ile yola devam edeceğiz. Bu oyuncularımız ise Türk ve Alman oyuncularımız olacak. Bizim şu andaki kadromuz bu. Herhangi bir transfer düşünmüyoruz" diye konuştu.

"BU KAMPIN EN BÜYÜK AVANTAJI ADAPTASYON"

Bıyıktay, 9 hazırlık maçı yapacaklarını açıklayarak, şöyle konuştu:

"Bu kampın en büyük avantajı adaptasyon. Bir avantaj daha var. 5-6 oyuncu hariç bu takımın tamamı Bandırma'dan geldiği için beraber oynuyorlardı. Tabi şöyle bir sıkıntı daha var; bunlar aslında beraber oynamıyorlardı. Aynı takımdaydılar ama beraber oynamadılar. Oynayanlar yabancı oyunculardı. Burada bir arada oynamayı sağlayacağız. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Takımı ve kimyayı oluşturmak için zamana ihtiyacımız var. Ligden önce 9 tane hazırlık maçı aldık. Bu adaptasyonu da böyle geliştirmeye çalışacağız. Lige hazırlanacağız."

"UMARIM PANDEMİ SÜRECİ EN KISA SÜREDE BİTER"

Pandemi süreci hakkında da konuşan Burk Bıyıktay, "Umarım pandemi süreci en kısa sürede biter. Sadece spor açısından değil, insanlar için de çok kötü bir şey. Ekonomileri çok kötü etkiledi. Her şeyi çok kötü etkiledi. Ben bir an önce geçmesini umuyorum. Büyük bir ihtimalle ligler seyircisiz başlayacak. Ne kadar hızlı geçer ise her şey o kadar hızlı normale döner" dedi.

Bolu kampı 7 gün sürecek Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 1 Eylül'de Fenerbahçe Beko, 2 Eylül'de Darüşşafaka Tekfen ve 5 Eylül'de ise Büyükçekmece ile hazırlık maçı yapacak.

SPOR Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girdi

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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 22:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girdi - Son Dakika
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