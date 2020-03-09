SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika

SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

6 saat önce

SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladıAli DANAŞ - Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Ali DANAŞ - Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularının ardından kondisyon hareketleri yapan futbolcular, antrenmana top kapma çalışması ile devam etti. MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular ikinci bölümde içeri girerken, diğer futbolcular mini kale ve devamında çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Soğuk algınlığı geçiren Caner Erkin antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.

SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:59 Kaynak: DHA
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