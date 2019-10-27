Spor beşiktaş-galatasaray maçına akredite olan robot abi statta iki takım futbolcularını karşıladı
40 dakika önce
SPOR Beşiktaş-Galatasaray maçına akredite olan Robot Abi statta iki takım futbolcularını karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
SPOR Beşiktaş- Galatasaray maçına akredite olan Robot Abi statta iki takım futbolcularını karşıladı
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