Son Dakika Haberleri: Spor beşiktaş-galatasaray maçına akredite olan robot abi statta iki takım futbolcularını karşıladı
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş-galatasaray maçına akredite olan robot abi statta iki takım futbolcularını karşıladı

Spor beşiktaş-galatasaray maçına akredite olan robot abi statta iki takım futbolcularını karşıladı

40 dakika önce

SPOR Beşiktaş-Galatasaray maçına akredite olan Robot Abi statta iki takım futbolcularını karşıladı.

SPOR Beşiktaş- Galatasaray maçına akredite olan Robot Abi statta iki takım futbolcularını karşıladı

Spor beşiktaş-galatasaray maçına akredite olan robot abi statta iki takım futbolcularını karşıladı

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
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