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Spor beşiktaş'ın borcu açıklandı

6 saat önce

Beşiktaş'ın borcu açıklandıToplam borç 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TLOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Toplam borç 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) -

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı. 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulunda yapılan açıklamada Denetim Kurulu raporuna göre siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğu belirtildi.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşmasının ardından kürsüye çıkan Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpte dernek ve derneğe bağlı şirketlerin borcu 598 milyon 972 bin 426 TL olurken, Futbol A.Ş.'nin borcunun ise 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 TL olduğu belirtildi.

AC

Spor beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:45 Kaynak: DHA
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