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SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı - Son Dakika

SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı

20.11.2021 12:15

SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandıSiyah-beyazlı kulübün toplam borcu 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TLOLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor.

SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Siyah-beyazlı kulübün toplam borcu 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL

OLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel, kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL olduğunu söyledi.

SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı
SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı
SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı
SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Vodafone Park, Türk Lirası, Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş'ın borcu açıklandı - Son Dakika


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