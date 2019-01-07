Son Dakika Haberleri: Spor Beşiktaş'ın Yeni Transferi Isimat-Mirin Basın Toplantısında Konuştu

Spor Beşiktaş'ın Yeni Transferi Isimat-Mirin Basın Toplantısında Konuştu

1 saat önce

Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat-Mirin basın toplantısında konuştu(Tür: Spor)

Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat-Mirin basın toplantısında konuştu

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güncel
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