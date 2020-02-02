Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

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Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı
14 dakika önce
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Boateng ilk antrenmanına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Boateng ilk antrenmanına çıktı
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