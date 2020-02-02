Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı

14 dakika önce

SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Boateng ilk antrenmanına çıktı.

SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Boateng ilk antrenmanına çıktı

Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
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