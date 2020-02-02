Son Dakika › Güncel › Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı
6 saat önce
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Boateng ilk antrenmanına çıktı (2)
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:39 Kaynak: DHA
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Boateng ilk antrenmanına çıktı (2)
Son Dakika Sergen Yalçın: Çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım Beşiktaş'ta yeni transfer Boateng ilk antrenmanına çıktı Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin boateng ilk antrenmanına çıktı TFF Başkanı'nın değişeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü