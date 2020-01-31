Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin prince-boateng istanbul'a geldi - Son Dakika

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Spor beşiktaş'ın yeni transferi kevin prince-boateng istanbul'a geldi
6 saat önce
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:27 Kaynak: DHA
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