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SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da

1 saat önce

SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'daAnıl UÇAN İSTANBUL(DHA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
Anıl UÇAN İSTANBUL(DHA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.
İspanyol ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper, Barcelona uçağıyla 17.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Ruiz, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarına kartal pozu verdi. Az sayıda taraftarın karşıladığı Victor Ruiz, kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)
GÖRÜNTÜ DÖKÜNÜ
-Ruiz'in geliş kapısından çıkışı
-Ruiz'in kartal pozu vermesi
-Taraftarın Ruiz'e atkı takması
-Havalimanında yürüyüş
-Genel detaylar
Villarreal, Beşiktaş, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:22 Kaynak: DHA
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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
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