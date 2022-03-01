SPOR Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy

01.03.2022 00:34

SPOR Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih KılıçsoyİSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş U-19 takımında forma giyen genç golcü Semih Kılıçsoy, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

SPOR Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy

İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş U-19 takımında forma giyen genç golcü Semih Kılıçsoy, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yıl beklenen performansın altında kalsa da genç oyuncularının başarısı siyah-beyazlıları sevindirdi. Beşiktaş, geçen sezon Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi genç isimlerle şampiyon olmayı başarırken, teknik direktör Önder Karaveli'nin de A takıma gelişiyle alt yapıdan yetişen isimler daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Alt yapıdan yetişen Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan gibi oyunculara takımda şans verilirken TFF 2'nci Lig ekibi Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen Kerem Kalafat da takıma geri çağırıldı. Bu sezon Beşiktaş U-19 takımında forma giyen ve 17 karşılaşmada 8 gol ve 6 asistle başarılı bir performans gösteren Semih Kılıçsoy da A takımıda forma giymesi beklenen isimler arasında yer alıyor. 16 yaşında olan ve U-19 takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kılıçsoy, alt yaş milli takımlarda ise 17 maçta 16 gol kaydetti.

İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcu, 2021 yılında Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Semih Kılıçsoy, son olarak Beşiktaş U-19 ile Demir Grup Sivasspor deplasmanında 2 kez fileleri havalandırdı.

SPOR Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy
SPOR Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy

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Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy SPOR Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından SPOR Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy - Son Dakika


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