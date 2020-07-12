SPOR Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi - Son Dakika

İstanbul 'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya'da havalimanına inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın 'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun

Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor