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Spor beşiktaş kafilesine konya'da coşkulu karşılama

6 saat önce

Beşiktaş kafilesine Konya'da coşkulu karşılamaTolga YANIK / KONYA, (DHA) - Beşiktaş, yarın oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için Konya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesine Konya'da coşkulu karşılama

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA) - Beşiktaş, yarın oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında coşkuyla karşılandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve 21 kişilik futbolcu kafilesi, havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar futbolcular ve teknik direktör Avcı'ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Beşiktaş kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Siyah-beyazlı kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohammed Elneny, Burak Yılmaz, Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Spor beşiktaş kafilesine konya'da coşkulu karşılama

İttifak Holding, Beşiktaş, Konya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:15 Kaynak: DHA
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