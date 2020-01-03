Spor beşiktaş, kamp için antalya'ya gitti - Son Dakika
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Spor beşiktaş, kamp için antalya'ya gitti

6 saat önce

SPOR Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gittiVIDEO YOKİlkay DİKİCİ/ İSTANBUL(DHA) -Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

SPOR Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti

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İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL(DHA) -

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne giden Siyah beyazlılar, bu akşam saat 18.00'de kamptaki ilk idmanını gerçekleştirecek.

Takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle;

" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Emre Yıldız, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Ahmet Gülay, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby."

Spor beşiktaş, kamp için antalya'ya gitti

Sabiha Gökçen, Beşiktaş, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
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