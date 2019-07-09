Son Dakika Haberleri: SPOR Beşiktaş kondisyon çalıştı
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SPOR Beşiktaş kondisyon çalıştı

1 saat önce

SPOR Beşiktaş kondisyon çalıştıAli DANAŞİSTANBUL, (DHA)- Yeni sezon hazırlıklarına dün akşam başlayan Beşiktaş, bu sabah yaptığı idman ile çalışmalarını sürdürdü.

SPOR Beşiktaş kondisyon çalıştı
Ali DANAŞİSTANBUL, (DHA)- Yeni sezon hazırlıklarına dün akşam başlayan Beşiktaş, bu sabah yaptığı idman ile çalışmalarını sürdürdü.
Riva Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü ve tamamında kondisyon çalışmalarına yer verildi. Fiziksel yüklemenin yapıldığı idman oldukça yüksek tempoda gerçekleşirken son bölümde zorlanma hisseden Ricardo Quaresma antrenmanı 15 dakika erken tamamladı.
İzinli olan Gary Medel ve Atiba Hutchinson ile ameliyat olan Burak Yılmaz antrenmanda yer almazken bugün idmanlara başlayan Enzo Roco koşuların ardından salonda çalıştı.
Beşiktaş bu akşam saat 18.30'da yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.
SPOR Beşiktaş kondisyon çalıştı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:51 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Sabah, Riva, DHA, Güncel
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