SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI - Son Dakika
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SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI

20.05.2022 05:00

ADANA Beşiktaşlılar Derneği'nin 28'inci kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimli genel kurula tüm delegelerin katılması çeğrısında bulundu.

ADANA Beşiktaşlılar Derneği'nin 28'inci kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimli genel kurula tüm delegelerin katılması çeğrısında bulundu. Çebi, "İnsanlarda şöyle bir hava var, 'Ahmet Bey nasıl olsa kazanır, niye gidelim ?' Benim seçileceğimin bir garantisi yok. Beşiktaş genel kurul üyeleri kimleri istiyorsa, o gün çoğunluk kimi seçecekse onlar orada olacak. Biz de onlara saygı duyacağız" dedi.

Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin 28'inci kuruluş yıl dönümü etkinliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, çevre illerdeki Beşiktaş taraftar derneklerinin başkanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Gecede konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu'daki Beşiktaş derneklerinin, kulüp için verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini ve bu mücadelenin Beşiktaşlıların takımlarına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi olduğunu aktardı. Derneklerden beklentisinin, genel kurullara, mali genel kurullara ve tüzük kongrelerine eksiksiz katılması ve mümkün olduğu kadar üye sayısını artırmaları olduğunu dile getiren Çebi, "Biz bugün varız, yarın yokuz ama sonuç itibarıyla genel kurul üyeleri Beşiktaş'ı yıllar boyunca idare edecek. Dolayısıyla Beşiktaş genel kurul üyeliği, Beşiktaş başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği kadar kıymetlidir. Hatta daha da kıymetlidir. Yani Beşiktaş'ı yönetecek olanlara mazbatayı veren bu genel kurulun üyesi olmak bir onurdur" dedi.

SOSYAL MEDYA TROLLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Eleştirilere açık olduklarını sözlerine ekleyen Çebi, "Ne kadar çok sağlıklı eleştiri olursa, yetki verdikleriniz o kadar sağlıklı çalışır. Aynı zamanda maalesef günümüzün hastalığı, vebası haline gelen sosyal medya trollerini de yok etmiş olursunuz. Aksi halde siz sustukça oradan üç kişi, üç bin kişi gibi ses çıkartmaya devam edecek. Bu benim sizden istirhamım sevgili arkadaşlarım. Bir, genel kurulu üyesi olun; iki, genel kurullara lütfen olduğu gibi sağlığınız sıhhatiniz yerindeyse lütfen katılın" diye konuştu.

'YETERLİ GÖRMÜLYORUM'

28 Mayıs'ta mali genel kurul, 29'un da ise seçimli olağan genel kurulun gerçekleşeceğini hatırlatan Çebi, şöyle konuştu:

"İnsanlarda şöyle bir hava var; 'Ahmet Bey nasıl olsa kazanır, niye gidelim?' Benim seçileceğimin bir garantisi yok. Beşiktaş genel kurul üyeleri kimleri istiyorsa, o gün çoğunluk kimi seçecekse onlar orada olacaklar. Biz de onlara saygı duyacağız. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama bu ben olurum, ama bir başka arkadaşımız olur. Özellikle seçime katılan arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü ben Beşiktaş yönetim kurulu üyeliğine ve başkanlıklarına talibin ve isteklinin çok daha fazla olmasını arzu ettiğimi belirtmeme rağmen maalesef iki aday olarak katılıyoruz. Bunu da ben Beşiktaş adına çok sağlıklı ve yeterli görmüyorum."

İMZALI İKİ FORMA, 100 BİN TL'YE SATILDI

Konuşmanın ardından Adana Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Uğur Kızıl, Başkan Çebi'ye hediye takdiminde bulundu. Gecede, Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı iki forma açık artırma usulüyle 100 bin liraya satıldı. Seyhan Nehri üzerinde havai fişek ve meşale gösterisinin de yapıldığı etkinlikte şarkıcı Bendeniz sahne aldı. (DHA)

SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI
SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI
SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI
SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (2) Beşiktaş, 19 Mayıs'ı Park'ta düzenlenen törenle kutladı Beşiktaş, 19 Mayıs'ı Park'ta düzenlenen törenle kutladı
Kaynak: DHA

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Mayıs, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI - Son Dakika
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