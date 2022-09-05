SPOR Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı: Bizim oyuncumuza kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA,(DHA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Bizim oyuncumuza da kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz. Bugüne kadar vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Lütfen sahalarımızda şiddetin terörize bir hale gelmesine izin vermeyelim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, " Josef de Souza'nın arkadaşını korumak için saldırganı tutmasından dolayı gördüğü kırmızı kartı kabul edemiyoruz. Bizim nedense Ankaragücü ile olan maçlarımız Ankaragücü taraftarı açısından garip bir gerilimle oynanıyor. Biz buraya iyi duygularla geldik. Çok da iyi karşılandık, Ankaragücü yönetimince çok da iyi ağırlandık. Biz de onları o şekilde karşılayacağız. Ancak şimdi anlıyoruz ki Ankara Valiliği, Beşiktaş seyircisini stada almamakta son derece haklıymış. Genç bir oyuncumuzun olayları tetiklediğini söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Bizim genç oyuncumuzun bir kusuru ve hatalı davranışı varsa o bize iletilirse biz onun gereğini yaparız. Kimsenin ondan endişesi olmasın. Ancak bizim oyuncumuza da kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz. Bugüne kadar vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Lütfen sahalarımızda şiddetin terörize bir hale gelmesine izin vermeyelim" diye konuştu.

"BU GERGİNLİĞİ KABUL ETMİYORUZ"

Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı kartı yeniden hatırlatan Baltacı, şunları söyledi: "Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı kartın iptali gerektiğini Beşiktaş adına söylemek istiyorum. Bunda da ısrarcı olacağız. Hakeme de saldırabilirdi saldırgan, Josef, hakemi korumak için tutup saldırganı kenara koysaydı kime kırmızı kart gösterecekti? Böyle saçma bir karar olur mu? Ankaragücü seyircisinden kaynaklanan bu gerginliği kabul etmiyoruz. Az önce Ankaragücü Başkanı'na arz ettim, 'Ne yapabilirseniz Ankaragücü seyircisinin Beşiktaş'a olan tepkisini ortadan kaldırmak için yapın' dedim. Bizim kimseye böyle bir tepkimiz yok. 45 dakika neredeyse küfür edildi. Oyun içerisinde kenar yönetimlerinin oyuna dahil olduğunu gördük. Bize göre çok üzücü bir akşam. Avrupa'dan çaba gösteriyor arkadaşlarım, para harcıyoruz kulüp olarak futbolcu getiriyoruz. Allah aşkına bu yıldız futbolcuları böyle bir ortamda yaşatırsak onları Türkiye'ye getirmemiz ve tutabilmemiz mümkün olur mu? Lütfen bunun takdirini futbol kamuoyu yapsın."