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Beşiktaş salonda çalıştı - Son Dakika

Beşiktaş salonda çalıştı

05.10.2021 13:55
Beşiktaş salonda çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Salon çalışması, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandı.

Çalışmaya milli takımlarında olan futbolcular katılmadı.

Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

-İHA-

Beşiktaş salonda çalıştı

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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