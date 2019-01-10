Spor Beşiktaş Salonda ve Sahada Çalıştı

Spor Beşiktaş salonda ve sahada çalıştıANTALYA,(DHA)Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Beşiktaş salonda ve sahada çalıştı



ANTALYA,(DHA)



Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rejenarasyon antrenmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, çalışmalarını salonda ve sahada yaptı. Salonda; denge, kuvvet ve streching çalışması yapılırken sahada ise; pas çalışması, top kontrolü çalışması ve dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.



Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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