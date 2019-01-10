Spor Beşiktaş Salonda ve Sahada Çalıştı
18 dakika önce
Spor Beşiktaş salonda ve sahada çalıştıANTALYA,(DHA)Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Beşiktaş salonda ve sahada çalıştı
ANTALYA,(DHA)
Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rejenarasyon antrenmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, çalışmalarını salonda ve sahada yaptı. Salonda; denge, kuvvet ve streching çalışması yapılırken sahada ise; pas çalışması, top kontrolü çalışması ve dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:33 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Hazırlık Maçında Afjet Afyonspor'u 5-1 Mağlup Etti
Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Dusko Tosic'in Eşi Jelena Karleusa: Yenge Come to Beşiktaş
Vagner Love'ın Avukatından Beşiktaş'a FIFA Tehdidi
Saadet Öğretmen: Çocuklardan Taciz İhbarları Alıyorum