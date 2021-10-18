Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın (2) - Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting Lizbon ile oynayacakları maçta iyi bir oyun sergileyerek kazanmak istediklerini söyledi.

Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yarın iyi oynayan, savaşan en azından üç puanı almış Beşiktaş'ı görmek istiyoruz." dedi.

Takımın yarınki maçta iyi oynayıp oynamayacağı şeklindeki soruya Yalçın, "Tabii ki takımımın iyi oynamasını ve kazanmasını istiyorum. Ama bunu öngöremem." yanıtını verdi.

Bir takımın mücadele etmesinin veya koşmasının ekstrem bir durum olmadığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Bunlar olması gereken şeyler. Avrupa'da artık sistemler çok gelişti. Koşu mesafeleri, yüksek tempolu koşular. Başa baş oynamak istiyorsak bunlara ulaşmak zorundayız. Türkiye temposuyla Avrupa'da şansımız kalmayacak. İki lig arasındaki sorunu oynadığımız maçlarla görüyoruz. Koşular, sprintler Şampiyonlar Ligi'nde çok yukarıda, o seviyeyi yakalamamız gerekiyor. Dortmund maçında bile yakalayamadık. Bunu yüzde 80 yapabildik. Dortmund bizden 5 kilometre fazla koşmuş, ikili mücadeleyi bizden fazla kazanmış."

Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir kulvar olduğuna aktaran Yalçın, "Burada başka şeyler olması gerekiyor. Oyun içinde onu yakalamaya çalışıyoruz. Sezona çok iyi başladık ama sakatlıklar takımı çok böldü. Onların geri dönmesi için uğraşıyoruz. Bıraktıkları gibi dönmüyorlar, eksik dönüyorlar. Doğal olarak süreç gerektiriyor. Bizim öyle sürecimiz yok. En çabuk iyileşen ve hazır olanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarın oyun çok mu iyi olur bilemiyorum, kazanır mıyız kazanamaz mıyız bilemiyorum. Bizim için Şampiyonlar Ligi çok değerli. Ülkemiz için çok değerli. Ülke puanı için de kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Yalçın, yarın mağlup olmaları halinde ilk iki için şanslarının kalmayacağına dikkati çekerek, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Oyuncuların durumu

Takımda yaşanan sakatlıklara değinen Yalçın, "Bu sene yaşadığımız sorunlar beklediğimiz sıkıntılar değildi. Ciddi sorunlar yaşadık. Sakatlıklar ritmimizi fazlasıyla bozdu. Bunların dönüşleri de önemli. Oyuncuların ritim yakalamaları süre alabiliyor. O yüzden bazı oyuncularla ilgili problem yaşıyoruz. Bazı oyuncuları bekletiyoruz, onları yavaş yavaş sahaya döndürmek istiyoruz. Tek isteğim sağlıklı bir şekilde oyuncularımızın dönmesi ve tekrar normal seviyeyi yakalamak." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir maçında görev vermediği Fabrice N'Sakala'ya yarın şans vereceğini kaydeden Yalçın, "Türkiye'de yabancı kuralı var, o açıdan bazı bölgelerde oyuncuları kullanamıyoruz. N'Sakala'nın oynadığı bölge en rahat olduğumuz bölge, 3 oyuncu var. Burada Türk oyuncu tercih ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde N'Sakala'yı kullanıyoruz. Yarın da N'Sakala oynayacak. Pjanic de yarın oyuna başlayacak. İnşallah sakatlıktan döndükten sonra bir sorun yaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalede Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'u dönüşümle oynatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Yenilen golleri kalecilere bağlıyoruz, mantıklı değil. Savunma ön tarafta başlar, kaleci en arkada duran kişidir. Kaleciler her zaman gol yer iyi kaleciler, basit goller yer. Yenilen golleri kalecilere bağlamıyorum. İki kalecimiz iyi, üçüncü kalecimiz de gelişiyor. Geçen sezon Ersin oynadı, herkes risk aldığımı söyledi. Yarın da Ersin ile başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın Sporting Lizbon maçında görev alamayacağını anlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atiba, Başakşehir maçından önce ayağını yere vurmuş. Kullanmayabilirdik ama maça başlamak istedi. Bir dahaki milli maç arasına kadar çıkacağını düşünmüyoruz. N'Koudou ve Mehmet Topal gelecek hafta başlayacak. Bu sene çok sıkıntılı süreçten geçtik, çok sakatlık yaşadık. Lig bir maraton, ligin devamında toparlanacağımızı düşünüyorum."

Yalçın, Alex Teixeira'nın da yarın görev alacağını dile getirdi.

Takımın bazı maçlarda kamp yapmaması konusu

Bu sezon bazı maçlar öncesi takımın kampa alınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Geçen sezon pandemi döneminde bile, sokağa çıkma yasağında bile kamp yaptık. Bazen arka arkaya çok maç olduğunda oyuncuları daha fazla dinlendirmek istiyoruz, aileleriyle zaman geçirmelerini istiyoruz. Özel durumlar olduğunda oyuncular evde dinlensin diye kamp yapmıyoruz. Bugün kamp yapıyoruz. İşler kötü gittiğinde, eleştiri boyutu yükseldiğinde 'kamp yapmıyor musunuz' diye 50 tane sorun ortaya çıkıyor. İyi gittiğinde bu sorunlar oluşmuyor. 'Hoca tesiste duruyor mu', 'geçen sene yardımcılar duruyor mu' bunlar sadece bizde var. Maalesef başka yerde konuşulmuyor." diye konuştu.

Welinton: "Geleceğe iyi bakmak istiyoruz"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Welinton Souza ise iki güçlü takıma karşı galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, "Yüksek tempolu, kaliteli maç oynadık. Yarın da aynı şekilde iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Kazanıp önümüze bakacağız. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Geleceğe iyi bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın geçen sezon iyi savunma yaptığını ama bu sezon henüz o seviyeye gelemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Welinton, "Sakatlık yaşadık. Geçen seneden çok oyuncu var. Geçen sezon savunmada iyiydik. Bu sezona da iyi başladık. Bunu yine yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.