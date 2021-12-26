SPOR Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Ali DANAŞ - -

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 2020 yılı için görev alan yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Siyah-beyazlı kulübün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görevde olduğu 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası, genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi.

Başkan Çebi'nin konuşmasının ardından 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu tamamlandı.