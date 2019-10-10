SPOR Beşiktaş 'ta başkan adayları dilekçelerini Divan Kurulu'na teslim etti

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

Beşiktaş'ta Serdar Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkan adaylığını açıkladı

Beşiktaş'ta 4. başkan adayı İsmail Ünal oldu

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