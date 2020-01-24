Spor beşiktaş'ta başkan ahmet nur çebi, yöneticiler ve abdullah avcı tesislerden ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş'ta başkan ahmet nur çebi, yöneticiler ve abdullah avcı tesislerden ayrıldı - Son Dakika

Spor beşiktaş'ta başkan ahmet nur çebi, yöneticiler ve abdullah avcı tesislerden ayrıldı

25 dakika önce

SPOR Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve Abdullah Avcı tesislerden ayrıldı.

SPOR Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve Abdullah Avcı tesislerden ayrıldı

Spor beşiktaş'ta başkan ahmet nur çebi, yöneticiler ve abdullah avcı tesislerden ayrıldı

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:53 Kaynak: DHA
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