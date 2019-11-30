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Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı
6 saat önce
Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladıOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı
OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) -
Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.
Siyah-beyazlılarda, 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta başladı. 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimde Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısında başkan sıfatıyla ilk defa yer aldı.
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