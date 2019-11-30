Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) -

Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.

Siyah-beyazlılarda, 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta başladı. 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimde Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısında başkan sıfatıyla ilk defa yer aldı.