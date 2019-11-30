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Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

6 saat önce

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladıOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) -

Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.

Siyah-beyazlılarda, 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta başladı. 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimde Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısında başkan sıfatıyla ilk defa yer aldı.

Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

Vodafone Park, Beşiktaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
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