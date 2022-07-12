SPOR Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

12.07.2022 22:49
SPOR Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldıİSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, kadro dışı bırakıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada kenara alındı. Oyundan alınmasına sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına yöneldi.

Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın oyundan alındıktan sonraki tavır ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperin antrenmanlarına yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak devam edeceği ifade edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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